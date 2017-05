Sénégal: Issa Wade - «Il n'y a pas de riz en plastique au pays»

La direction du commerce intérieur rassure les consommateurs qu'il n'y a pas de riz en plastique sur le marché sénégalais. Selon Issa Wade, chef de la division de la consommation, ce sont des «rumeurs sans fondements qui circulent sur les réseaux sociaux». Mieux, il informe que les analyses ont été effectuées par un laboratoire national de contrôle qui est accrédité au Sénégal. Les résultats ont montré que le «produit en question est propre à la consommation».

Depuis quelques temps la rumeur sur la présence du riz en plastique gagne de plus en plus de terrain, créant ainsi une sorte de panique chez les consommateurs qui ne savent plus à quel saint se fier. Interrogé sur cette question qui défraie la chronique, le chef de division de la consommation Issa de la direction du commerce intérieur a démenti cette information.

«Ce n'est qu'une rumeur basée sur une vidéo introduite dans l'internet. Cette rumeur est fausse. Elle n'est pas fondée d'autant plus qu'à chaque fois qu'on reçoit des échantillons provenant de produits supposés être de riz en plastique, nous les envoyons dans des laboratoires pour avoir la confirmation que le produit est propre à la consommation. Il n'y a pas de riz en plastique au Sénégal. C'est une fausse information», rassure-t-il.

Selon lui, les analyses ont été effectuées par un laboratoire national de contrôle qui est accrédité au Sénégal et ces analyses ont montré que le produit en question est propre à la consommation. «Parfois, il peut être du riz gluant ou collant, mais ce riz collant est bon pour la consommation. C'est le riz qui est courant même au niveau des pays asiatiques comme la Chine et le Japon. Au Sénégal on consomme le riz 100% indien. Pour cette raison, s'il y a une introduction d'une nouvelle variété, les consommateurs peuvent être désorientés», souligne-t-il.

Pour M. Wade, la sérénité doit être de mise. Car répète-t-il, ce supposé riz en plastique ne circule pas sur le marché sénégalais. Puisque, selon lui, le dispositif de contrôle mis en place par la direction du commerce intérieur permet véritablement de surveiller et d'assurer la sécurité sanitaire des aliments au Sénégal.

«On ne peut pas amener ce riz au Sénégal. Parce qu'avant d'importer, il faut disposer d'un quota. Lequel quota est donné par le ministère du commerce. C'est à dire, tu dois avoir un passé commercial en riz. En plus de cela, tu t'engages au prorata du riz à acheter localement dans la vallée du fleuve ou de la vallée de Lanambé. Ensuite, il se rend au ministère de l'agriculture précisément à la direction de la protection des végétaux. Cette dernière fait une inspection phytosanitaire du riz importé. Après inspection, il donne un certificat phytosanitaire qui est un élément de recevabilité pour la mise à la consommation», a-t-il expliqué.

Aussi rappelle-t-il que l'importateur à l'obligation de délivrer un certificat sanitaire de pays d'origine qui confirme que ce riz est de vente légale dans le pays d'origine.

«Tous ces éléments réunis, la direction du commerce intérieur fait un prélèvement à partir du lot. On l'amène au laboratoire pour des besoins d'analyse. C'est après production de résultats d'analyse que l'on autorise ou interdit. Si les résultats nous parviennent positifs sur la base de la norme sénégalaise sur le riz qui est inspiré de la norme Codex, là, on autorise. Au cas contraire, on n'autorise pas »,a-t-il conclu.