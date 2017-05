Ile Maurice: Collectivités locales - Les villes identifient leurs projets essentiels

Les cinq mairies dépendent totalement du gouvernement pour réaliser leurs capital projects. Ces projets essentiels, au coût de dizaines de millions de roupies pour chaque ville, ne peuvent être financés du budget annuel de nos agglomérations urbaines. D'où la grande attente des conseils municipaux au niveau du Budget national, qui sera présenté prochainement par le ministre des Finances et Premier ministre, Pravind Jugnauth. Leurs listes de projets essentiels étant déjà soumises, les mairies n'attendent plus que les fonds pour démarrer.

Port-Louis: des gymnases à ciel ouvert

À Port-Louis, le budget pour les projets d'investissements s'élève à environ Rs 50 millions, sur une somme totale de Rs 900 millions. Plusieurs projets sont à l'agenda. «Nous voulons donner un nouveau look à la place d'Armes et pour cela, nous sommes en discussion avec les entreprises et les banques qui s'y trouvent», explique le lord-maire, Oumar Kholeegan. Port-Louis veut aussi faire installer des gymnases à ciel ouvert dans plusieurs quartiers; couvrir la piscine municipale des Salines et investir dans l'asphaltage de ses routes. Pourquoi la rénovation du théâtre de Port-Louis ne se trouve-t-elle pas sur cette liste de projets prioritaires? Le lord-maire devait affirmer que «d'ici le mois prochain, le Central Procurement Board va lancer un appel d'offres pour la première phase des travaux de rénovation qui concerne le bâtiment abritant le théâtre».

Quatre-Bornes et Vacoas: motus et bouche cousue

En l'absence du maire de Quatre-Bornes, Atmaram Sonoo, du pays, nous avons sollicité son adjointe, Pamela Ayacanou. Mais cette dernière a indiqué ne pas connaître les détails des projets prioritaires de la ville. Chou blanc également à Vacoas-Phoenix, où l'adjoint au maire est resté injoignable, le maire étant, lui, à l'étranger.

Villes soeurs: construction d'infrastructures sportives

Du côté de Beau-Bassin-Rose-Hill, les projets essentiels concernent les travaux d'aménagement de drains et l'asphaltage des routes. Les propositions de la mairie font la part belle à la construction et à la rénovation des infrastructures sportives pour différentes disciplines à l'instar du football, du basket-ball et de la pétanque. La relocalisation temporaire des commerçants d'Arab Town, en attendant l'arrivée du Metro Express, figure aussi sur cette liste de projets.

Curepipe: remise à neuf de l'hôtel de ville

À Curepipe, la priorité des priorités est la rénovation de l'hôtel de ville. «Notre budget pour les projets prioritaires est de Rs 30 millions et nous voulons tout mettre dans l'hôtel de ville», explique Sybille Lolochou, la maire de Curepipe. Cette rénovation devrait coûter environ Rs 135 millions et la mairie ne dispose actuellement que de Rs 97 millions.

L'élection des maires en juin

Deux ans après le dernier exercice, et quelques mois après le réaménagement des forces au sein des conseils municipaux, à la suite du départ du Parti mauricien social-démocrate du gouvernement, les villes auront un nouveau premier magistrat. C'est le mois prochain que les élections du maire et de son adjoint auront lieu. À Curepipe, cela devrait se faire après le 24 juin. Et pour la capitale, ce sera le 27 juin.