Ile Maurice: Décollage pour Corail Hélicoptères

Ça vous dit de faire le tour de l'île en hélicoptère ? Après Air Mauritius, c'est au tour de Corail Hélicoptères de proposer ce service à Maurice. Fabrice Lourme, accountable manager, de la compagnie, a rencontré la presse jeudi 11 mai, pour une présentation des services offertes par la compagnie réunionnaise.

Installée sur le sol mauricien depuis un mois, la compagnie réunionnaise a déjà débuté ses opérations et a jusqu'ici offert ses services pour des transferts de touristes de l'aéroport à l'hôtel, ou encore pour des vols autour de l'île. «A La Réunion, on intervient aussi dans des cas d'incendies ou encore des travaux aériens dans les régions montagneuses», a expliqué Alfred Chane Pane, Chairman et Chief Executive Officer (CEO).

Corail Hélicoptères se réjouit aussi que ses appareils n'aient pas été impliqués dans des accidents ou incidents depuis sa mise en opération en 2004. La compagnie a débutait ses activités au sud de l'île sœur, avant d'ouvrir un autre héliport à l'ouest, en 2010. Et en 2014, la compagnie a installé une filiale à St Martin avant de mettre le cap sur Maurice, cette année.

Le choix de Maurice a semblé être une évidence pour l'opérateur réunionnais. «La Réunion reçoit 400 000 touristes chaque année, et Corail Hélicoptères y fait voler en moyenne 35 000 personnes par an. Maurice reçoit, pour sa part, plus d'un million de visiteurs annuellement. D'où notre intérêt de proposer un nouveau moyen de déplacement rapide, confortable et qui assure la sécurité», a souligné le Chief Cperating Officer Meganathen Veerasamy.