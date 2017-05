Ile Maurice: Visite de Sudhir Sesunkgur aux détenteurs du SCBG - La grève maintenue

Sudhir Sesungkur a soutenu que plus de Rs 10,6 milliards ont été payées aux clients des plans de l'ex-BAI. D'ajouter que 122 clients du SCBG et 317 de BAM n'ont encore rien reçu comme remboursement. «Certains chèques sont prêts. Notamment pour la centaine de clients restant du Super Cash Back Gold qui n'ont encore rien reçu comme argent. J'ai reçu une lettre ce matin avec quatre points mis en avant par les clients. Je donne l'engagement que nous allons travailler sur ces mesures rapidement.»

«Si gouvernman pa ti intervenir ti pou ena plis soufrans.» Déclaration du ministre de la Bonne gouvernance aux détenteurs du Super Cash Back Gold (SCBG) et de Bramer Asset Management (BAM), jeudi 11 mai, au jardin de la Compagnie. Malgré la visite du ministre, la grève sera maintenue jusqu'à demain et il y a même une possibilité qu'elle dure jusqu'à dimanche.

