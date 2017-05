communiqué de presse

Le président de la République Macky Sall souhaite ne plus voir de drame dans des îles à l'image de celui qui a coûté la vie à plus de trente femmes Bettenty. Présidant la réunion du conseil des ministres hier, mercredi 10 mai, au Palais de la République, il a réaffirmé sa demande au Gouvernement de poursuivre l'assistance sanitaire et sociale aux blessés et d'assurer, dans les meilleurs délais, le recensement ainsi que la prise en charge immédiate des enfants mineurs, déclarés pupilles de la nation.

Et pour prévenir de tels cas de tragédie au niveau des Îles, le chef de l'État invite également le Gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le renforcement de la sécurité des insulaires sur l'ensemble du territoire nationale. Ce, à travers le renforcement de la présence des sapeurs-pompiers, le contrôle au niveau des lieux d'embarquement et de débarquement, mais aussi à veiller au respect des normes de sécurité des pirogues et des voyageurs, par l'application stricte de l'obligation du port du gilet de sauvetage, dont la campagne nationale de sensibilisation doit être intensifiée.

Le communiqué du conseil des ministres renseigne aussi que le Chef de l'Etat a invité enfin le Gouvernement à engager l'exécution d'un programme de préservation durable des îles et des villes du Patrimoine mondial classé par l'UNESCO. «Il lui demande dans ce sens d'accroître les investissements publics au niveau des îles, particulièrement des îles du Saloum et de la Basse Casamance, qui doivent davantage bénéficier, outre de stratégies de désenclavement adaptées, d'infrastructures sanitaires, scolaires, hydrauliques, socio-collectifs et d'une couverture téléphonique appropriées», relate ce document reçu à Sud quotidien. Qui souligne, par ailleurs, que le Chef de l'Etat demande au Premier ministre d'optimiser les impacts socio-économiques des appuis institutionnels et financements publics accordés aux femmes, et de préparer, dans les meilleurs délais, la validation et la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie nationale d'autonomisation économique des femmes.