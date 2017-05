Sur l'opportunité de la création de la plateforme numérique "Génération Sénégal", M. Thiongane estime qu'elle permet de montrer que «la présidence est une maison de verre à travers laquelle nous pouvons donner la bonne information et la partager avec les jeunes». Pour lui, ladite plateforme «montre que le président de la République renouvelle sa proximité avec sa jeunesse». Au total, 4 rubriques sont développées dans la plateforme, à savoir l'éducation et savoir, les nouvelles technologies, ainsi que la vie citoyenne, sans oublier le sport et la culture.

Revenant sur les différentes innovations apportées dans la communication digitale de la présidence, Ousmane Thiongane informe de l'existence de l'espace numérique mobile qui accompagne le président de la République lors de ses déplacements. A son avis, «elle nous permet de suivre toutes les actualités de la présidence en temps réel et de pouvoir réagir à temps réel». A travers des applications, ledit espace permet à l'unité digitale de la présidence «de pouvoir mesurer l'e-réputation de l'autorité, mais également de nos différentes politiques publiques, de pouvoir mesurer leur impact et interagir avec ces différents jeunes», renseigne-t-il.

En marge de la cérémonie de lancement de la nouvelle plateforme digitale du Palais, dénommé "Génération Sénégal", hier mercredi 10 mai, le Conseiller technique du chef de l'Etat indique qu'une stratégie nationale en faveur des Tic est mis en place, notamment le "Sénégal numérique 2025", qui est, selon lui, «un ensemble de projets et de réformes qui doit amener le Sénégal en 2025 dans une situation de leader dans le domaine du numérique». Il informe, à cet effet, que «le gouvernement a mobilisé près de 1300 milliards d'ici 2025 pour arriver à cela». Ce qui doit permettre, à son avis, de créer pas moins de 35.000 emplois à travers ces différents projets. Mieux, il reste convaincu «qu'avec les différents projets et réformes, le gouvernement va certainement booster cette contribution du numérique dans le Pib».

