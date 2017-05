Sénégal: Riz en plastique - Ni vu, ni connu !

billet

Les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux annonçant l'existence sur le marché local, du riz en plastique, crée la psychose au sein des ménages sénégalais. Si certaines femmes affirment n'avoir jamais vu ce prétendu riz en plastique, d'autres en revanche, préfèrent ne pas prendre le risque et se tournent vers le riz de la vallée.

Du riz en plastique ! La rumeur a envahi les chaumières et fait couler beaucoup d'encre et de salive. Toutefois, ce prétendu riz reste invisible dans les marchés notamment à Castor où nous étions hier, mercredi 10 mai. Il n'existerait que dans les réseaux sociaux.

Ce que confirme différentes personnes interrogées.

Notamment Mourtalla, environ la quintaine, détaillant trouvé devant sa place numérotée 478. «Je tiens à dire aux sénégalais de ne pas se laisser emporter par cette rumeur. Le riz a toujours été l'aliment de base de nos ancêtres. On n'a jamais vu quelqu'un s'en plaindre. Ceux qui sont à l'origine de ces vidéos l'ont fait uniquement pour semer le doute dans l'esprit des consommateurs. Ils ont également détourné le téléphone portable de son véritable usage, à savoir être utile aux personnes et non pas de les créer des ennuis comme c'est le cas», a-t-il confié.

De l'autre côté du marché Castor, se trouve le magasin du vieux Ablaye Ndiaye. 60 ans révolus, il nie les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et soutient : «ceux qui alimentent de telles rumeurs sont des écervelés. L'eau ne peut en aucun cas humecter le plastique. En plus, le plastique est plus cher que le riz».

«Cependant, s'est-il empressé d'ajouter, j'ai remarqué que depuis que ces rumeurs circulent sur la toile, les gens préfèrent acheter le riz de la vallée pour des raisons de sécurité». Et si c'était l'objectif ?

Ndiaga Diagne de l'établissement Alimentation Sogue et frères renseigne : «moi, j'ai confiance à mon livreur de riz établi au Port Autonome de Dakar. Voilà maintenant plusieurs années que je suis dans le milieu et je n'ai jamais vu le riz en plastique ou quelque chose du genre».

Du coté des clientes constituées pour l'essentiel de revendeuses, elles affirment ne pas être au courant de ces rumeurs. Ndeye Diouf, venue s'approvisionner renseigne «je ne suis même pas au courant de ces rumeurs. Moi, je préfère le riz de la vallée en provenance de Richard-Toll ou de la Casamance. Ce riz est plus riche en protéines, plus sûr et meilleur pour la santé. J'invite toutes les femmes à l'acheter pour également développer notre agriculture locale».