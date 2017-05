Afrique: Elim CAN 2019 - Deux matchs amicaux de préparation pour le Togo

Avant d'affronter l'Algérie pour le compte de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019, le Togo disputera deux matchs amicaux. C'est ce que révèle la FTF (Fédération togolaise de football).

Togo Vs Nigeria le 1er à Paris et Togo Vs Comores le 4 juin à Avignon.

Lors d'un regroupement à Paris, les Eperviers dirigés depuis avril 2016 par Claude Leroy seront face au Nigéria le 1er juin dans la capitale française avant d'affronter les Comores le 4 juin à Avignon.

A l'issue de ces deux matchs, le Togo se rendra à Blida le 11 juin pour jouer les fennecs. Le Bénin et la Gambie sont les deux autres membres du groupe D des éliminatoires.

Après une CAN 2017 marqué par 1 point obtenu en 3 matchs, le Togo entame une reconstruction de son équipe en vue de la CAN 2019 au Cameroun. Un premier stage a déjà été organisé en mars à Alexandrie avec à la clé deux matchs amicaux contre la Libye (0-0) et l'Egypte 0-3).