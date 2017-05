Gabon: Libreville Fitness Tour - Place aux inscriptions !

Pour les inscriptions, les participants devront se rapprocher entre autres des magasins City Sport, Spa Yacine, Maxi CECADO, Géant CECADO, Super CECADO, tous les Prix Import et toutes les Mairies d'arrondissements des communes de Libreville, Owendo et Akanda. Le lancement de la caravane se fera à la tribune officielle au bord de mer par Sylvia Bongo Ondimba, Première dame le 27 mai prochain à Libreville.

Par ailleurs, Jean-Paul Tiri, Secrétaire général du Ministère en charge du Sport et président du Comité d'organisation de cette caravane a signifié qu'elle était une opportunité pour prévenir les maladies chroniques et cardiovasculaires. Avant d'ajouter que « C'est une offre alléchante parfaitement taillée sur mesure afin de répondre aux besoins des publics qui demeurent encore éloigner de la pratique des activités sportives pour les motifs d'autres socio-économiques ou matériels ». Rey Jeanne-Danielle, coordinatrice générale de LFT a indiqué qu'il s'agira « des cours d'initiation à la pratique des exercices faciles à domicile ».

Présenté récemment à la faveur d'une conférence de presse, Libreville Fitness Tour vise à promouvoir la pratique du sport chez les femmes. A en croire Christian Boua, le président de YORI, « cette initiative s'inscrit dans la vision du Chef de l'Etat qui a l'ambition de faire du Gabon, une terre de sport à travers son concept "sport pour tous" et sa vision autour de la décennie de la femme. L'inscription qui s'élève à 2.500 FCFA donne droit à un kit complet pour la pratique du sport ». Les inscriptions qui prendront fin le 10 juin prochain sont ouvertes au grand public, et se font sur plusieurs sites.

Il s'agit d'une caravane sportive portée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sur l'initiative de l'association YORI qui veut mettre "la femme au cœur du développement par le sport". Les inscriptions qui s'ouvrent ce 11 mai pour les communes d'Akanda, Owendo et Libreville a pour objectif d'enregistrer 5.000 participants pour cette première édition qui s'étendra sur quatre (4) samedis.

