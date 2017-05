Guinée: Symposium Mines Guinée - Le président Alpha Condé félicite Rusal !

Le président Alpha Condé a lancé mardi 9 mai 2017 à Conakry, la 5e édition du Symposium Mines Guinée, organisé par le gouvernement guinéen à travers le ministère des Mines et de la Géologie.

Au cours de cette rencontre, Alpha Condé a invité les compagnies minières évoluant en Guinée à plus de responsabilité dans l'exploitation des ressources du sous-sol de son pays en passant de la transformation de la bauxite en alumine.

Il a ainsi pris l'exemple sur la compagnie Rusal qui contribue au développement de la Guinée par la transformation de la bauxite en alumine, la création d'emplois et la réalisation des infrastructures de base au bénéfice des populations riveraines.

« Nous ne souhaitons pas seulement que la Guinée soit fournisseur de matières premières. Nous souhaitons que les matières premières soient transformées sur place. Nous félicitons Rusal qui va reprendre l'année prochaine son usine d'alumine de Fria.

Et nous souhaitons que tous ceux qui exploitent la bauxite en Guinée soient obligés de construire une usine d'alumine. On ne peut pas être seulement fournisseurs de bauxite et qu'il n'y ait pas de plus-valuee », a déclaré le président Alpha Condé.

Visiblement touché par les compliments du président guinéen à l'égard de sa société, Pavel Vassiliev, représentant de la compagnie RUSAL en Afrique, a rassuré les autorités guinéennes du respect strict de la réglementation en vigueur dans le secteur minier dans le pays.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement guinéen dans le cadre du respect de nos engagements. C'est pourquoi Rusal accorde une importance particulière à la protection de l'environnement.

L'exemple le plus éloquent est celui de la Compagnie des bauxites de Kindia (CBK), où notre société Rusal utilise une technique moderne dans l'extraction de la bauxite.

Cette nouvelle technologie permet d'extraire la bauxite sans l'utilisation du dynamitage du sol ; ce qui réduit considérablement l'impact environnemental », a indiqué M. Vassiliev.

Ce symposium a connu la participation d'une trentaine des pays avec plus de 1000 participants. Il a été une occasion de poser la problématique du secteur guinéen avec différentes communications des différentes.

La compagnie Rusal a par exemple fait une communication très intéressante accès sur les infrastructures et la bauxite. Cela a permis aux participants d'acquérir plus d'information et plus d'expériences sur les activités de la multinationale Rusal.

Pavel Vassilieve a pris une part une part active au cours de ce symposium. Quand Oleg Pochikaev, directeur général de COBAD a fait une communication sur le projet qui entre dans sa phase finale de construction..

Les participants ont compris que ce projet est à sa phase finale de construction. Le symposium prend fin ce jeudi 11 mai dans un hôtel de la place.