« Les agences des Nations Unies et nos partenaires ont considérablement augmenté l'aide au cours des derniers mois », a-t-il ajouté. « L'ONU est prête à redoubler d'efforts, mais l'environnement est difficile et dangereux ».

M. Guterres, qui s'est rendu il y a deux mois à Mogadiscio et à Baïdoa dans le cadre de sa première visite sur le terrain en tant que Secrétaire général, a souligné que la priorité immédiate était la sécheresse qui frappe le pays, alors que plus de 6 millions de personnes ont besoin d'assistance, soit près de la moitié de la population somalienne.

Le chef de l'ONU a exhorté les partenaires de la Somalie à soutenir ce plan. « Cette conférence vise à se mettre d'accord sur un nouveau partenariat alors que la Somalie tourne une page », a-t-il dit. « Les Nations Unies feront tout leur possible pour que ce soit le début d'un nouveau chapitre de prospérité durable et de paix durable pour la Somalie, au bénéfice de tous ».

« J'espère que nous pourrons bientôt voir un pays capable de collecter des impôts, d'avoir ses propres forces de police et de sécurité, de fournir des services publics de base et de garantir la sécurité de ses citoyens grâce à sa propre force de police et à son armée. Nous devons tous soutenir la réalisation de cette vision », a-t-il ajouté.

Lors d'une conférence sur la Somalie à Londres, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a plaidé jeudi pour un nouveau partenariat avec la Somalie afin d'aider ce pays à tourner la page des et à s'engager durablement sur le chemin de la paix et de la prospérité.

