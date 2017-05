Burkina Faso: Contrôle des prix - Seuls 18 des 433 commerçants contrôlés sont en règle

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, a organisé une rencontre… Plus »

Les vérifications ont permis de constater sept (07) types d'infractions au nombre desquelles, la pratique de prix illicites, le défaut de publicité sur les prix, la tromperie du consommateur sur le poids, le non- respect des règles de la facturation et l'atteinte à la sécurité du consommateur, notamment par la vente de produits périmés ou prohibés dont l'état est joint en annexe.

« La Direction générale du Contrôle économique et de la répression des fraudes du ministère du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat a procédé du 24 au 27 avril 2017, à un contrôle spécial des prix, du poids et de la qualité des produits de grande consommation dans la ville de Ouagadougou. Ainsi, sur 433 commerçants contrôlés, seulement 18 sont en règle vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.