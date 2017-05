Burkina Faso: Criminalité - «De la Yo» et sa bande sous les verrous

En effet, suite à une plainte le 31 janvier 2017 contre six individus pour vol à mains armées, une enquête fut ouverte par la Brigade de Recherche afin de retrouver les auteurs dudit vol. Des investigations entamées permettront d'interpeller les personnes composant le gang. Ce sont : Bonkoungou Issa alias « De la Yo », 23 ans, artiste musicien domicilié au Secteur 19 de la ville de Ouagadougou, Sampébré Philibert, 19 ans, employé de commerce, domicilié au Secteur 32 de la ville de Ouagadougou.

Les nommés Kaboré Inoussa, Sidiki, Hamado, Alphonse, Madi et Assami, également membres du groupe en cavale, sont activement recherchés par nos services.

Les membres de ce groupe se promènent à moto à des heures tardives dans la ville de Ouagadougou soit en un, deux, ou trois binômes, identifient leurs victimes qui sont généralement des gens qui ont des motos de grande valeur communément appelées « originale ».

Puis, ils leur tendent un guet-apens une fois la nuit tombée et au détour des ruelles sombres et isolées où ils provoquent un accident avec celles-ci.

Ils les tiennent en respect à l'aide d'armes automatiques et de machettes et récupèrent tous les objets de valeur en plus de la motocyclette. En cas de résistance des victimes, ils tirent sur elles, les sabrent ou font des tirs de sommation.

Les biens suivants ont été saisis entre leurs mains: 3 machettes, 54 portables, 8 appareils photos, 2 ordinateurs portables, 3 IPAD, 3 motocyclettes, une télé écran plasma, etc.

La police invite une fois de plus les citoyens à collaborer en dénonçant tout cas suspects aux numéros verts suivants: le 17 pour la Police Nationale, le 16 pour la Gendarmerie Nationale et le 1010 pour le Centre National de Veille et d'Alerte.