Centrafrique: L'ONU débloque 9 millions de dollars pour appuyer la réponse humanitaire sous-financée

Alors que la situation humanitaire en République centrafricaine (RCA) demeure dramatique, la Coordonnatrice humanitaire pour le pays, Najat Rochdi, a lancé mercredi une première allocation du Fonds humanitaire en RCA (FH RCA) pour l'année 2017 d'un montant de 9 millions de dollars.

Le premier trimestre de l'année 2017 en Centrafrique a été marqué par la multiplication des foyers de tension entrainant de nouveaux déplacements forcés et une augmentation des besoins, déjà importants, a indiqué dans un communiqué le Bureau de la coordination pour les affaires humanitaires (OCHA) en RCA.

Rien qu'entre février et mars 2017, la RCA a vu une augmentation de 6% du nombre de nouveaux déplacés, passant de 401.072 à 426.100 personnes. Cette dégradation intervient alors que le financement de l'action humanitaire en 2017 est très préoccupant.

Les 9 millions de dollars alloués par le fond pour objectif de pallier les besoins essentiels les plus pressants pour « sauver des vies » et atténuer la vulnérabilité des populations. Les zones ciblées par cette allocation sont les régions de la Basse Kotto, du Mbomou, de la Nana Gribizi, de la Ouaka et de l'Ouham-Pendé.

Ces zones ont connu entre septembre 2016 et mars 2017 un grand nombre de foyers de tension causant des déplacements de population massifs et des sérieuses problématiques liées à la protection des civils.

Cette première allocation cible le financement de projets de partenaires humanitaires pour répondre aux besoins en termes d'éducation, de protection, de santé, de nutrition ainsi qu'en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement.

La logistique, les besoins en abris et en articles non alimentaires, la coordination et la gestion des sites figurent aussi parmi les besoins prioritaires ciblés.

Au moment du lancement de cette allocation, seul 11% sur les 399,5 millions demandés dans le Plan humanitaire pour la RCA en 2017 ont été sécurisés. Cette allocation du Fonds humanitaire permettra d'augmenter ce niveau de financement à 14%.

Cette allocation du Fonds est essentiel pour la RCA - le seul pays au monde où la moitié de la population a besoin d'une assistance humanitaire.

Un financement adéquat de l'action humanitaire est par conséquent une priorité absolue. Sans financement adéquat, la Centrafrique risque de sombrer à nouveau dans une crise aigüe.

Renouvelant sa gratitude aux partenaires techniques et financiers qui ont appuyé la réponse humanitaire, Mme Rochdi a réitéré son appel pour renforcer les financements en 2017 au regard de la situation très alarmante, soulignant que c'est tout le processus de consolidation de la paix qui est en jeu.