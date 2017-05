Afrique: Bilan du président français - Hollande anitchié anibaara* !

Cela dit, du quinquennat de François Hollande, l'on peut dire qu'il aura été un quinquennat à deux visages : celui d'une France amère qui ne lui aura pas caché son désappointement, l'obligeant à renoncer à briguer un second mandat, et celui d'une Afrique plus reconnaissante que revancharde, en raison de son engagement sur ce continent contre le fléau du terrorisme qui donne des insomnies bien au-delà des palais présidentiels, au sein de la grande masse des populations.

Il en est ainsi du président tchadien, Idriss Déby Itno, qui cumule plus d'un quart de siècle de règne et qui n'a eu aucune peine à rempiler l'année dernière pour un cinquième mandat, parce qu'il est pratiquement devenu la cheville ouvrière du dispositif sécuritaire français dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.

Pas plus tard qu'en fin avril dernier, les troupes françaises ont encore fait le ménage dans la forêt de Foulsaré à travers l'opération Bayard menée à la frontière entre le Burkina Faso et le Mali contre les hommes de Ibrahim Malam Dicko, qui a permis de mettre hors d'état de nuire une vingtaine de djihadistes.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'autant François Hollande aura déçu, en cinq ans de pouvoir, bien de ses compatriotes au point d'être au plus bas dans les sondages dans l'Hexagone, autant il peut tirer une plus grande satisfaction de sa politique vis-à-vis du continent africain qu'il aura positivement marqué par certains de ses actes, notamment par son engagement dans la lutte contre le terrorisme.

