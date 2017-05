Maroc: SAR la Princesse Lalla Malika préside une réception offerte par SM le Roi à l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Rabat — SAR la Princesse Lalla Malika, présidente du Croissant-Rouge marocain (CRM), a présidé, jeudi au Palais des Hôtes Royaux-Souissi à Rabat, une réception offerte par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, à l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Ont pris part à cette réception, offerte en l'honneur des invités de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Chef du gouvernement, M. Saad Eddine El Othmani, plusieurs membres du gouvernement, ainsi que nombre de personnalités marocaines et étrangères.

SAR la Princesse Lalla Malika, présidente du Croissant rouge marocain, a présidé, mercredi à l'établissement Ahmed Ben Zayed Al Nahyane à Ain Atiq (préfecture Skhirat-Temara), la cérémonie de lancement de la Semaine nationale du croissant rouge marocain et ce, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la croix rouge et du croissant rouge.

La célébration de la Journée mondiale de la croix rouge et du croissant rouge, placée cette année sous le thème : « Le saviez-vous ?

Nous sommes partout et pour tous », a été marquée par la participation de représentants d'associations nationales du Croissant rouge de plusieurs pays africains que le Croissant rouge marocain a tenu à associer à cette célébration.

SAR La Princesse Lalla Malika a tenu à donner le coup d'envoi aux cérémonies de célébration de cette Journée au sein de l'établissement Ahmed Ben Zayed Al Nahyane eu égard aux échos favorables des campagnes médicales et sociales organisées par le Croissant rouge marocain dans cet établissement durant les dernières années et des relations de partenariat stratégique tissées entre cette organisation, l'administration de cet établissement et les autorités locales et celles de la préfecture de Skhirat-Temara.

Le programme de célébration de cette Journée comprend plusieurs activités dont des sessions de formation en secourisme, en simulations d'interventions en cas de situation avec multiples victimes, ainsi que la remise de lunettes de correction aux écoliers de la préfecture, d'effets vestimentaires et de produits d'hygiène aux résidents de l'établissement.

La célébration de la Journée mondiale de la croix rouge et du croissant rouge est l'occasion de rendre hommage à l'action humanitaire dans toute sa diversité, sous toutes ses formes et quelle que soit la population qui en bénéficie, ainsi qu'aux volontaires et employés du Croissant rouge marocain qui ne ménagent aucun effort pour être présents chaque fois qu'une situation d'urgence l'exige.

Ces personnes sont en effet toujours présentes aux côtés des populations vulnérables pour leur apporter rapidement les réponses appropriées et des jeunes ayant besoin d'un accompagnement et d'une formation devant renforcer leurs chances d'employabilité.