Angola: Le secrétaire d'Etat à l'Industrie visite le Vietnam

Luanda — Une délégation du ministère de l'Industrie, conduite par le secrétaire d'Etat, Kiala Gabriel, séjourne depuis lundi en République du Vietnam pour promouvoir la coopération dans le secteur industriel, a appris l'Angop par le biais d'un communiqué de presse.

La mission, qui termine la visite le 16 (mardi), résulte d'une invitation de la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, Ho Thi Kim Thoa, lors de sa visite à Luanda en décembre 2016, intégrant une délégation du Parti socialiste du Vietnam.

Dans un premier temps, la coopération pourrait aboutir à un accord entre l'Institut national d'innovation et technologies industrielles d'Angola (INITI) et l'Institut de recherche et formation professionnelle en électronique, informatique et automatisation (Vielina), du Vietnam.

Accompagnent le secrétaire d'État, quelques directeurs et des hauts cadres du ministère de l'Industrie.

En décembre 2016, lors de la réunion à Luanda entre le Secrétaire d'Etat, Kiala Gabriel, et la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, Ho Thi Kim Thoa, les deux responsables avaient abordé des questions relatives au traitement des ressources naturelles, comme la transformation des produits agricoles et textiles, ainsi que des infrastructures de soutien pour les activités industrielles.

A la suite du dialogue, ils avaient conclu qu'il y avait fort intérêt à promouvoir les activités de coopération dans le domaine industriel.