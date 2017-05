Congo-Kinshasa: Rapatriement à Kinshasa / Etienne Tshisekedi - Rendez-vous manqué !

L'événement était inscrit comme un des plus grands pour ce mois de mai 2017. Il s'agit, évidemment, du retour au pays de la dépouille mortelle du lider maximo ce vendredi 12 mai. Ce rendez-vous, quoique très attendu est, hélas, manqué car l'Udps a reporté sine die tout le florilège de programmes initialement fixés pour ses obsèques.

Oui, les poignantes divergences qui l'opposaient au pouvoir de Kinshasa sur bien de détails autour de ses funérailles dont l'inhumation à la permanence du parti, interdite par Kimbuta et, aussi, l'exposition au Palais du Peuple, poliment refusée par Minaku, ont, en définitive, fini par pousser la famille politico-biologique du Sphinx de Limete à désister de ramener son corps dans sa chère patrie : la RDC. Cela, pour éviter que ce Mort n'en cause d'autres, à en croire la dernière communication de sa formation politique.

En lieu et place de faire un sursaut patriotique pour rendre des ultimes et radieux adieux à l'un des dignes fils de la République, les politiciens congolais, une fois de plus, ont eu à s'illustrer comme des experts de l'art de la division. Quelle tristesse...

La dépouille d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba attend toujours et son rapatriement et ses funérailles au Congo-Kinshasa. Si les plus optimistes avaient trouvé un regain d'espoir de concrétisation de ce programme durant ce mois de mai, il faut dire que l'heure est à la déception pour eux.

Certains observateurs pessimistes, au vu des positions tranchées qu'affichaient tant l'Udps/Rassemblement que la Mouvance, même à l'approche du 12 mai, n'y croyaient plus.

Aujourd'hui, c'est à eux que l'histoire donne, malheureusement d'ailleurs, raison. Pourtant, un des plus grands baobabs de la scène politique congolaise, le Sphinx de Limete, mérite des hommages dignes.

Si pouvoir et opposition sont tous d'accord sur le fond de cette idée, la manière de procéder, enjeux politiques aidant, les oppose. Cela à telle enseigne que l'opinion se demande que faut-il pour qu'un consensus soit trouvé afin que Tshisekedi Etienne ait et des adieux et une sépulture au pays ? La question demeure.

Que des divergences...

C'est pour une deuxième fois qu'un report des obsèques du lider maximo soit prononcé. La première a eu lieu suite à un couac quant à son enterrement au Mausolée construit par l'Hôtel de Ville de Kinshasa. Même si la famille biologique était plutôt partante, le parti a connu une impasse avec sa base.

En effet, les combattants ont pesé de tout leur poids pour éviter que leur leader ne soit inhumé dans ce qu'ils ont qualifié de cimetière commun. Des semaines si pas mois après, un deuxième report des funérailles s'enregistre.

Cette fois, l'Udps a voulu enterrer Etienne Tshisekedi au siège du parti à Limete 10ème rue après une exposition au Palais du Peuple.

Ni l'Hôtel de Ville, ni le Parlement n'ont été clément. Ces deux refus politiquement corrects ou incorrects, c'est selon, qui auront été donnés comme réponse aux requêtes exprimées par des correspondances de Jean-Marc Kabund, le secrétaire général de l'Udps.

Entre-temps, la tension n'a de cesse de monter entre l'Udps/Rassemblement et la mouvance. Hier encore, la permanence de la fille aînée de l'Opposition a connu une journée particulière avec une forte descente de la Police.

Cependant, alors que le retour du Sphinx de Limete demeure un rêve lointain, une polémique vile voit le jour sur sa dépouille. Bien de communicateurs de la Majorité Présidentielle et même certains "opposants " soutiennent qu'une inhumation temporaire aurait déjà eu lieu à Bruxelles.

Ces affirmations irritent les Tshisekedi qui, la main sur le cœur, martèlent que cela est faux. Vrai ou faux, il s'agit là des détails.

Des voix s'accordent, à présent, pour interpeller l'Udps et le pouvoir, au nom de la responsabilité politique et même eu égard aux coutumes Bantous, il leur faut faire un sursaut patriotique pour donner les derniers honneurs à Etienne Tshisekedi.