John F. Kennedy n'est-il pas enterré au cimetière militaire d'Arlington aux Etats Unis ? Charles de Gaulle à Colombey-le deux Eglises et plus proche de nous Aboubacar Sangoulé Lamizana qui a dirigé la Haute -Volta pendant 14 ans repose bien au cimetière de Gounghin...

Retour donc à la case départ et jusqu'à quand ? Nul ne saurait le dire, car depuis la mort de l'opposant historique sa famille biologique et politique, d'une part, et les autorités congolaises, de l'autre, sont engagés dans un interminable bras de fer sur les conditions des obsèques du grand homme. Alors, où diable faut-il enterrer le grand homme ? Telle est la grande question qui fait polémique.

Il n'est pas encore venu le temps où le Sphinx de Limeté reposera en paix dans sa dernière demeure. Décédé le 1er février dernier, Etienne Tshisekedi est toujours en transit. Un corps parmi tant d'autres, rangé au fond d'un tiroir anonyme d'une morgue bruxelloise, attendant un hypothétique ultime voyage. Car c'est aujourd'hui 12 mai que sa dépouille mortelle devait être rapatriée. Un événement reporté à plusieurs reprises, mais cette date ne sera pas non plus la bonne.

