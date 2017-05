Congo-Kinshasa: Plus de 7000 tonnes de Cacao et Café ont été frauduleusement exportées vers l'Ouganda

La société civile de Beni révèle dans un communiqué publié mercredi 10 mai qu'entre 2015 et 2017, plus de 7000 tonnes de cacao et de café ont été frauduleusement exportées vers l'Ouganda.

Elle s'appuie sur les statistiques avancées par la Fédération des entreprises du Congo (FEC) livrées au cours d'une réunion tenue à Beni avec l'association des exportateurs du Café - Cacao, la FEC, l'Office congolais du café (ONC)L, les autorités administratives ainsi que la police des frontières.

«L'estimation des tonnes du cacao qui sont passées frauduleusement sont de l'ordre de 3287 tonnes (2015), 3200 tonnes (2016) et 1321 tonnes (de janvier à mars 2017).

Les causes de cette fraude sont : le prix de l'Ouganda (3 dollars par kilo) qui est supérieur à celui de la RDC (1 dollar par kilo), la vulnérabilité des acteurs qui sont censés mettre en application les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la fraude, la multiplication et le contrôle occasionnant l'augmentation des frais multiples», déclare le Révérend pasteur Gilbert Kambale, président de la Société civile de Beni.

Il recommande au gouvernement et aux forces de l'ordre de démanteler les réseaux de contrebande.

La coordination de la société civile Beni recommande au gouvernement de chercher les causes de la chute du prix du cacao et du café en vue d'y remédier. Elle suggère en outre à l'Etat d'améliorer les salaires des agents œuvrant aux frontières pour qu'ils soient plus efficaces et au parquet d'ouvrir une enquête.

Albert Nkumizama Bola, le directeur chef du secteur de l'ONC à Beni déplore lui aussi la fraude sur l'exportation du café et du cacao. Il pense en revanche que la FEC et l'association des exportateurs n'ont jamais donné des « preuves tangibles pour fiabiliser les statistiques avancées » sur cette fraude.