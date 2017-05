Angola: De la musique et du cinéma angolais à la Biennale de Venise

En RDC, des milliers de personnes continuent de fuir les violences dans les provinces du Kasaï. Et pour certaines,… Plus »

Sous la devise « Mémoire magnétique / résonance historique », les travaux de l'Angola comprennent la projection du film « Carnaval da Victória » (Carnaval de la victoire) produit après l'indépendance, le film « Ritmo do N'Gola Ritmos » qui dépeint la vie d'un groupe musical qui, dans les années 40 et 50, a fait un travail politique et clandestin pour une conscience indépendantiste.

Se confiant à l'Angop, à l'aéroport de Luanda, peu avant de quitter Luanda, la directrice du Bureau de Communication institutionnelle du ministère de la Culture, Marlene Gomes, a déclaré que quatre documentaires et un court-métrage de l'artiste António Ole seraient présentés entre le 13 mai et 26 novembre 2017, au stand d'Angola, à la Biennale de Venise.

