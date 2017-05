Angola: La ministre de la famille appelle au renforcement des valeurs éthiques et patriotiques

En RDC, des milliers de personnes continuent de fuir les violences dans les provinces du Kasaï. Et pour certaines,… Plus »

La titulaire du portefeuille de la famille a informé que le Conseil national de la famille était l'organe consultatif de la famille statutaire et se réunit pour entendre et recevoir des recommandations des membres, notamment les églises, la société civile et les départements ministériels pour améliorer les conditions de vie des familles.

Il a indiqué que c'était une préoccupation constante, et c'est l'une des principales questions qui ont été débattues, et le nombre de plaintes ne reflète pas la réalité, car il y a peu de gens qui se sentent à l'aise pour faire de telles plaintes.

Parlant à l'Angop, en marge du « XXe Conseil consultatif national de la famille », sous le slogan "Nous devons promouvoir les droits et les responsabilités des familles pour le développement durable", a-t-elle ajouté, expliquant le MINFAMU a reçu de nombreuses plaintes qui indique que quelque chose ne va pas bien la société et dans les familles.

Luanda — La ministre de la Famille et Promotion de la Femme (MINFAMU), Filomena Delgado, a appelé jeudi, à Luanda, au renforcement du travail pour la valorisation des valeurs éthiques et patriotiques, des comportements en termes de réduction de la violence domestique qui atteint des chiffres alarmants, ainsi que la violence aux mineurs.

