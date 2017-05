Angola: Plus de cent mille hectares sont explorés avec l'utilisation de machines

En RDC, des milliers de personnes continuent de fuir les violences dans les provinces du Kasaï. Et pour certaines,… Plus »

Compte tenu de la contraction de l'activité économique, dérivée de la situation actuelle, le ministre a également appelé les investisseurs à mettre à la disposition leurs ressources et équipements de travail détenus par les entreprises de construction comme les tracteurs, les camions et la main-d'œuvre pour mener des activités agricoles.

A cet effet, le gouvernant a lancé un défi aux entrepreneurs, de travailler conjointement dans le dépassement progressif du déficit agricole, en utilisant la capacité entrepreneuriale et créative pour la génération d'emplois et de richesse dans le pays.

Selon le ministre, la pleine réalisation du potentiel du secteur agricole national en tant que moteur de la sécurité alimentaire et promoteur du développement socio-économique du pays dépend de l'efficience et l'efficacité avec lesquelles se découlent des activités productives au sein de chacun de ses sous-secteurs.

Le gouvernant a indiqué que l'Angola avait le potentiel de produire et d'exporter les produits à court terme, tels que le maïs, le riz, les légumineuses, les oléagineux, les légumes, tubercules, fruits tropicaux, du café, du miel, le bois et ses dérivés.

Pour cette raison, le ministère de l'Agriculture a réalisé ce jeudi, à Luanda, une rencontre avec les agents économiques liés à la banque commerciale, les entreprises agricoles, de la construction, des télécommunications, de l'assurance, et d'autres investisseurs, dans le but de passer des informations sur les politiques de développement du secteur agricole et partager les opportunités d'affaires et d'investissements existants dans l'agriculture, l'élevage et la foresterie.

