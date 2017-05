Cote d'Ivoire: Athlétisme / Ta Lou pas abandonnée - Une bourse mensuelle de 300 mille fcfa attribuée

« L'argent n'est plus payé directement par la régie du ministère des Sports et des Loisirs, mais par le Trésor public. Ce que je peux vous confier, c'est que le Trésor a déjà payé un premier groupe et attend de faire le virement du dernier groupe dans lequel se trouve Mlle Ta Lou.

En ce qui concerne l'année 2017, notre interlocuteur a été formel : « Pour cette année, elle sera encore sur la liste au vu de ses performances. Ta Lou a toujours bénéficié de l'attention du ministère. Tous nos athlètes méritent considération et respect pour ce qu'ils apportent comme honneur à la nation. Ta Lou a été et sera boursière tant que ses capacités lui permettront d'être dans le haut niveau ».

Une sortie qui a suscité des commentaires mettant en cause le ministère ivoirien des Sports et Loisirs. Le directeur de la communication, Sébastien Kolliabo interrogé sur le sujet, s'est inscrit en faux face à cette déclaration. Sébastien Kolliabo a présenté à l'Intelligent d'Abidjan des documents attestant que Ta Lou Marie Josée est boursière. Ces documents portent sur la saison sportive de 2015 à 2017.

« Cette année, je n'ai pas de bourse. Je vis chez mon coach et c'est lui qui me soutient financièrement », a-t-elle déclaré à une émission le lundi 8 mai 2017.

Médaillée de bronze au Meeting de Doha le 5 mai 2017, Ta Lou Marie Josée, finaliste aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio (100 m et 200 m) a fait le buzz suite à une déclaration sur la chaîne cryptée française, Canal Plus.

Copyright © 2017 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.