Togo: Agassa dément !

Et d'après la même information, l'ancien goal d'Africa Sport, suivrait sa formation d'entraineur des portiers en Côte d'Ivoire et pourrait décrocher son diplôme en la matière au terme de 2 années.

Cette réaction vient en opposition à celle qui a circulé cette journée faisant état de ce que l'ancien goal de Reims (39 ans le 2 Juillet prochain), et sans club depuis son départ de Reims en 2016, aurait visiblement entamé sa retraite par une reconversion à l'entrainorat et qu'il serait en train de préparer ses diplômes d'entraineur de gardiens.

Encore moins, je ne postule à aucun poste d'entraineur pour gardiens en sélection", tel est un extrait du message de démenti du portier togolais dont la prestation à la dernière CAN a énervé plus d'uns Togolais.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.