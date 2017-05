Togo: La presse en ligne dans le collimateur de Pitang et ses compères

Point de départ de toutes ces initiatives de la HAAC et de son boss, l'organisation d'un atelier dédié à la relecture des textes de base, notamment le code de la presse et de la communication, dans un mois.

Dans sa suite, on comprend que la HAAC devra aller rapidement dans les mois et semaines à venir pour ce qui est de ces nouvelles dispositions. « Ces services devront être opérationnels en 2017, avec un personnel qualifié.

Il est aussi envisage la mise en place d'une administration efficace et le renforcement en personnel et en équipements.

En tout cas, par son rapport annuel d'activités 2016 (allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2016) d'une centaine de pages, rendu public ce jeudi, l'instance de régulation de la presse togolaise, la HAAC (Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication), semble donner un signal fort aux médias, sur comment elle entend jouer son rôle de gendarme avant, pendant et après ces législatives et locales.

