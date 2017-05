Togo: L'agriculture peut se faire enfin sur internet

E-agribusiness, c'est le nom de l'application mobile permettant aux différents acteurs du secteur agricole, au Togo, de booster leurs activités. Cette application a été lancée ce mercredi à Lomé. La nouvelle application se veut une plateforme de mise en relation des acteurs du secteur agricole.

Elle permet d'une part aux agriculteurs vivant dans les zones les plus reculées et ne disposant ni d'internet ni de smartphones, de trouver de nouveaux débouchés pour leurs productions sur les marchés locaux, régionaux et internationaux, et d'autre part mettre à la disposition des acheteurs des informations pertinentes pour faciliter leurs achats.

Selon le promoteur, Edeh Dona Etchri, à travers cette application, tout agriculteur peut souscrire au service et payer ses publications via mobile money et publier son offre en utilisant l'un des canaux disponibles. Elle permettra également aux agriculteurs de recevoir par sms, la météo qui prévaudra dans son champ.

Parlant des avantages de cette application, le promoteur a cité entre autres la promotion des acteurs et des produits, l'accès à un marché plus vaste, la réduction des pertes de récoltes, la vente au juste prix, inclusion technologique et financière' augmentation des revenus et l'amélioration des conditions de vie.

Différents canaux permettront aux acteurs d'accéder à ce système. Il s'agit notamment du centre d'appel 8686 qui est en langues locales, le site internet www.e-agribusiness.com et l'application « e-agribusiness ».

Créée par le Centre Local Incubation Numérique (CLIN), l'application E-AgriBusiness a remporté le 1er prix des applications innovantes au Togo en 2016.