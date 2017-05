Burkina Faso: Mussa Serge Dao propose le «Yiangdisme» pour une alternance générationnelle

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, a organisé une rencontre… Plus »

Tout comme on le lui connait, dans son livre, Serge Dao, ne va pas non plus du dos de la cuillère pour critiquer la gouvernance politique actuelle au Burkina. Le concept de Yiangdisme, prône l'alternance générationnelle qui, selon l'auteur, est la vocation première de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.

Une structure de la société civile dite citoyenne et non partisane avec pour mission de susciter une dynamique novatrice pour permettre à la jeunesse de prendre la relève des instances décisionnelles du Burkina Faso. Avec pour échéance 2020.

L'auteur, un jeune activiste de la société civile : Mussa Serge Dao. Il signe le livre sous le pseudonyme de Kamb Si Yiangda qui signifie en langue mooré « génération montante, génération nouvelle ou jeune génération ». Consultant indépendant et ingénieur socio-économiste du développement rural, Mussa Serge Dao est membre fondateur du mouvement Balai citoyen et du Collectif balai citoyen à Bobo-Dioulasso.

