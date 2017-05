Togo: Un dialogue national pour sauvegarder les aires protégées

Selon Dr. Tcharei Essowavana, Expert environnement et développement, il est indéniable que la gestion des aires protégées pose toujours problèmes malgré les efforts du gouvernement. Et le problème fondamental selon lui reste la participation effective des populations surtout les populations riveraines des aires protégées.

Il s'agit de présenter les résultats de l'étude réalisée par un consultant national suite à une large concertation et d'échanges avec les acteurs vivants autour des aires protégées, les institutions de la république et procéder à l'analyse du document page par page.

Le ministère de l'environnement et des ressources forestières a organisé ce jeudi, à Lomé, dans le cadre du « Projet Gestion Intégrée des catastrophes et des terres » (PGICT), une rencontre pour valider l'étude sur la préparation d'un dialogue national sur l'aménagement durable et participatif des aires protégées au Togo.

