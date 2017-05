Centrafrique: La Secrétaire générale de la Francophonie condamne fermement les attaques contre les casques bleus

La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean, condamne fermement les attaques perpétrées le 08 mai 2017, contre un convoi de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), et qui ont causé 4 morts et des blessés parmi les Casques bleus.

« Je condamne fermement ces attaques criminelles contre d'innocents soldats de la paix qui, de manière continue, œuvrent avec dévouement à protéger les populations civiles et à aider la République centrafricaine à rétablir la sécurité et la stabilité sur le territoire national. Je présente mes condoléances aux familles des victimes et à l'ensemble du personnel des Nations unies » a-t-elle déclaré.

La Secrétaire générale souligne l'urgence de tout mettre en œuvre pour retrouver les auteurs de ces actes intolérables afin qu'ils répondent de leurs crimes devant la justice et conformément au droit international. Elle salue le courage et l'engagement des Casques bleus à la cause de la paix à travers le monde, en particulier en RCA où, à l'occasion de sa dernière visite officielle dans ce pays du 11 au 14 avril 2017, elle a pu personnellement mesurer, à Bangui et à Bambari, le travail courageux et remarquable de la MINUSCA.

« Comme je le déclarais devant le Conseil de sécurité des Nations unies en novembre dernier, il est urgent d'adapter le maintien de la paix aux menaces du terrain. Les Opérations de maintien de la paix doivent disposer des moyens nécessaires pour faire face aux menaces asymétriques auxquelles elles sont, de plus en plus, exposées », a-t-elle ajouté.

Michaëlle Jean réaffirme la détermination de la Francophonie à intensifier son soutien aux actions multiformes de relèvement engagées en Centrafrique.