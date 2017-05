Sur invitation de Global Health Catalyst, une institution de Harvard Medical School, la plus prestigieuse école de médecine des Etats-Unis, la Fondation perspectives d'avenir (FPA) a participé au Sommet mondial de la santé, tenu du 28 au 30 avril dernier, à Boston

Regroupant plusieurs délégations, le Sommet de Boston visait à inciter la collaboration internationale afin de lutter et d'éliminer les disparités existant dans le domaine de la santé. En effet, les participants ont, pendant trois jours, suivi plusieurs communications portant, entre autres, sur les opportunités de participer à la santé mondiale : gouvernement (pouvoirs publics), institutions, leaders pour la santé mondiale.

La FPA est, quant à elle, intervenue dans le panel portant sur les approches technologiques de la prise en charge et le contrôle des maladies. Une occasion pour la délégation de l'ONG présidée par Denis Christel Sassou N'Guesso d'évoquer les actions déjà réalisées dans le cadre du Programme de santé communautaire (PSC) qu'elle a mis en œuvre depuis juin 2015. Ce programme demeure une stratégie avancée de l'hôpital mobile qui a déjà soigné et pris en charge 80.156 personnes, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de vie des Congolais dont près de 7 000 autochtones. D'ailleurs, c'est au regard de l'impact des activités du PSC que la FPA a été conviée à ce sommet.

Des perspectives

Dans son exposé, le chef de la délégation, le Dr Aimé Florent Bembé, a évoqué les grands projets à venir, parmi lesquels : la mise en place de la 2e phase du PSC ; la création d'une bio-banque pour la recherche médicale en général et pour la lutte contre les maladies non transmissibles dont les cancers. Autres perspectives : la formation des formateurs nationaux sur les techniques de dépistage de cancers et sur la promotion de la santé sexuelle et reproductive ; la création d'un observatoire biologique du diabète et des risques cardiovasculaires.

Défis à relever

Concernant les défis à relever, il y a la mobilisation des ressources pour la poursuite des activités préventives, médicales et chirurgicales de l'hôpital mobile du PSC en faveur des populations démunies en République du Congo ; mobilisation des équipements pour le diagnostic du cancer en milieu rural et mise en place d'un cadre pour la construction du projet (gouvernance architecturale). A cela s'ajoutent la mobilisation de ressources et des vaccins contre le papillomavirus pour la réalisation de la campagne nationale contre les papillomavirus en milieu scolaire chez les filles de 10 à 14 ans ; partenariat pour la formation des histo-pathologistes au bénéfice des scientifiques congolais ; mobilisation des équipements pour le dépistage classique des cancers en milieu hospitalier.

Quelques résultats atteints par le PSC

Depuis sa mise en œuvre, le PSC a permis l'amélioration de la qualité de vie de nombreux Congolais dans les huit départements où il est passé sur les douze que compte le pays. Au total 80.156 personnes ont été prises en charge dont 66.411 femmes et enfants ; 12.662 interventions chirurgicales réalisées dans différents domaines ; 3.440 enfants malnutris pris en charge et 6523 cas de cancer diagnostiqués et suspectés. De même, 15.000 filles ont bénéficié du dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et plus de 10.000 vaccins anticancéreux contre les papillomavirus réalisés.

Conduite par le Dr Aimé Florent Bembé, superviseur et coordonnateur général du PSC, cette délégation a été composée, entre autres, du chef du département communication et relations publiques, Gervais Agnan Ato et de son collègue du département coopération et partenariat, Guy Patrick Massoloka. Ce séjour à Boston a permis à cette délégation d'établir des contacts avec d'autres organisations sœurs pour des éventuels partenariats.