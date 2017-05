Congo-Brazzaville: Révision des listes électorales - Pas de bureaux d'enrôlement dans les villages et quartiers

L'objectif de la révision extraordinaire des listes électorales, a-t-il rappelé, est de soustraire des listes les personnes décédées ou ayant changé d'arrondissement ou de village de résidence et d'insérer les jeunes âgés de dix-huit ans et plus. À la fin de l'opération, la commission souhaite élaborer des monographies qui n'appellent pas des contestations.

En dépit de ce changement, a-t-il noté, la journée du 10 mai était consacrée à l'affichage des listes. L'enrôlement proprement dit a commencé le 11 mai, a-t-il indiqué. « Beaucoup de personnes ne sont pas encore informées. Nous sollicitons le concours de la presse, des responsables des partis politiques et associations ainsi que des futurs candidats pour inviter les populations à se rendre en grand nombre dans les sièges des sous-préfectures et des mairies d'arrondissement pour l'enrôlement », a-t-il conclu.

La situation, a-t-il ajouté, est plus grave à l'intérieur du pays où tous les bureaux d'enrôlement sont installés dans les sièges des sous-préfectures. Auparavant, a-t-il indiqué, ils étaient installés dans les villages et les quartiers.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.