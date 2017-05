Congo-Brazzaville: Le ministre et les anciens Diables rouges échangent sur le football congolais

Léon Alfred Opimbat a pris acte des propositions faites. Aussi a-t-il révélé une étude qu'il avait initiée, il y a trois semaines, reposant sur la comparaison des performances des Diables rouges à celles des six premières équipes de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, dans l'objectif d'apporter les solutions aux problèmes qui minent le football congolais aujourd'hui. « Nous prenons acte. Nous allons donner des réponses adéquates à toutes ces problématiques », a indiqué le ministre des Sports et de l'éducation physique.

Un document détaillé avec procédures et objectifs sera élaboré et mis à la disposition du ministre des sports et de l'éducation physique, selon Foundoux Moulélé. Mais avant, ces anciens Diables rouges échangeront également avec la Fédération congolaise de football qui est l'organe technique.

Foundoux Moulélé, Klez Baleckita alias zézé, Jean Jacques Ndomba dit le géomètre, Jonas Mbemba Bahamboula dit Tostao, Désiré Mayal dit Larby (ancien entraineur des Diables rouges Yaoundé 72) et bien d'autres ont échangé avec le ministre des Sports et de l'éducation physique, Léon Alfred Opimbat.

