Congo-Brazzaville: TIC - Des offres de formation pour des entreprises congolaises

General Business Machines (GBM) Congo et Advancia training ont présenté, le 9 mai à Brazzaville, leurs offres de formation dans les domaines des technologies de l'information

C'est au cours d'un séminaire organisé dans un hôtel de la place en faveur des représentants des entreprises privées et publiques ainsi que des administrations, que ces deux sociétés ont présenté leurs offres de formation. Les experts de ces sociétés ont assuré que des moyens logistiques étaient disponibles pour la formation. En effet, ces formations certifiantes concernent le Cisco, le Microsoft, Fortinet, VMware, ITIL et PECB. « L'idée avec ces formations est de capitaliser le savoir local, garder ce savoir au Congo ; de le développer et créer un écosystème qui permet aux entreprises de bénéficier d'experts congolais, basés au pays avec des coûts moindres, surtout que nous sommes dans un contexte de réduction des coûts », a expliqué le directeur de GBM Congo, Yosri Miled.

Nanties, chacune d'une expérience d'environ 25 ans, GBM et Advancia œuvrent depuis quelques années au Gabon. En lançant ces formations, les initiateurs pensent que le premier impact consiste en la montée en compétence, l'excellence, la compétitivité, le développement des entreprises. « Aujourd'hui, le développement de l'entreprise est fondé sur ses ressources humaines. Si la ressource humaine est bien formée et compétente, cela ramène à l'excellence, à la compétitivité, à pousser l'entreprise vers le développement, puisque toute société aujourd'hui est fondée sur les ressources humaines et leur compétence », a-t-il poursuivi.

Notons que la société GBM existe au Congo depuis 2001 dans le marché des nouvelles technologies à travers ces offres concernant la partie infrastructure, télécommunication et la monétique. Advancia Training est, quant à lui, connu dans les formations informatiques et management. Ses offres de formation sont centrées sur les systèmes et réseaux informatiques, les bases de données, la sécurité, l'audit, le développement et la bureautique. « N'ayez pas peur de fermenter vos compétences parce que les entreprises sont les premières gagnantes de cette montée en compétence », a conseillé le directeur d'Advancia, Mohamed Amine Ketata.