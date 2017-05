Congo-Kinshasa/Tunisie: Ligue de champions de la CAF - Vclub-EST - Ibenge regrette l'absence de Baometo et Obama !

C'est parti pour la phase de poules de la Ligue de champions de la Caf, édition 2017. L'As Vclub de la République Démocratique du Congo affronte Espérance de Tunis ce vendredi 12 mai, avec un effectif réduit, regrette l'entraîneur Florent Ibenge.

Le coup d'envoi du match est prévu à 16h, heure de Kinshasa, à partir du stade Olympique 7 novembre de Rades. Les Dauphins noirs ont foulé sol tunisien depuis le lundi 8 mai, aussitôt après leur victoire devant Mazembe, à Kinshasa (1-0).

«Après les deux derbys : Vclub-Renaissance, Vclub-Dcmp, et le classico Vclub-Mazembe dit le coach Ibenge, son équipe a enregistré des blessés et des maladies. Heureusement, poursuit-il, il a pu récupérer quelques-uns, sauf les joueurs Obama et Junior Baometo qui sont encore à l'infirmerie. A la rencontre contre Mazembe, Obama s'en est sorti avec une blessure et Baometo très épuisé.

Ils sont jusque-là incertains. Mais, ils se sont entrainés avec leurs coéquipiers mercredi et même hier jeudi 11 mai, à la séance de prise de connaissance du terrain. Au finish, Florent Ibenge reste confiant et compte aligner la meilleure équipe possible en fonction de ces blessés.

Le match s'annonce très intéressant. Vclub joue contre un habitué de la Ligue de champions, Espérance de Tunis qui évoluera devant son public des stades africains qui, très souvent, obéissent à la loi de celui qui joue à domicile.

Peu importe cette « loi », Vclub a des arguments à faire valoir devant cette formation tunisienne qui n'est plus la même qu'il y a 5 ans. Les poulains de Florent Ibenge se sont mis en confiance après avoir battu Mazembe au championnat, le dimanche 7 mai dernier.

Le meneur de jeu de l'As Vclub, Yazid Atouba en super forme, entend faire un bon match ce vendredi. Il a lancé un appel au soutien de tous les Vclubiens peu avant son départ pour la Tunisie. Le match sera officié par un trio arbitral mauritanien. Il y aura Ali Lemghaifry au sifflet, Abderahmane Warr et El Hassane Dia, respectivement : Assistant 1 et 2.

Pour rappel, Vclub se trouve dans le groupe C, aussi avec Mamelodie Sundowns (Afrique du Sud) et Saint-Georges (Ethiopie).

Après Espérance de Tunis, Vclub jouera la deuxième journée contre Mamelodi Sundowns, tenant du titre, le 23 mai, au stade des Martyrs, à Kinshasa. Ce sont les deux équipes qui ont un passé récent.

La saison dernière, Vclub-Mamelodi Sundowns se sont croisés en 8ème de finales de la même compétition. Sur terrain, Vclub s'est imposé aux termes de deux rencontres aller et retour, et a bien empoché son ticket pour les quarts de finales.

Mais hélas, le jour même du tirage au sort, alors que la délégation de Vclub se rendait déjà au Caire, pour la cérémonie, l'irréparable tombe, faisant état de la disqualification du club congolais pour avoir aligné un joueur litigieux, non pas contre Mamelodi Sandowns, mais plutôt contre Mafunzo du Zanzibar, une équipe que Vclub a éliminé aux 16ème de finales. Mamelodi est repêché, et va jusqu'à gagner la compétition.

Voici les matches de ce week-end

Groupe A

-Le 12 mai: Al Hilal Omdourman - El Merreikh

-Le 12 mai: ES Sahel - Ferroviario Beira

Groupe B

-Le 12 mai: USM Alger - Al Ahly Tripolis

-Le 12 mai: Zamalek - Caps United

Groupe C

-Le 12 mai : Esperance de Tunis - As Vclub

-Le 13 mai : Mamelodi Sundowns - Saint Georges

Groupe D

-Le 13 mai : Al Ahly - Zanaco Fc

-Le 14 mai : Wydad AC - Coton Sport Garoua.

EG

Aubin Kandembi