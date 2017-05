La Journée internationale de l'infirmière sera célébrée vendredi 12 mai. À Maurice, les infirmiers sont souvent critiqués pour leur manque d'égard ou de politesse envers les patients. Mais certains font aussi un travail formidable, salué par les patients.

Neeraj Runghoo, 45 ans, chauffeur de taxi

«Je pense qu'il y a des améliorations à amener au niveau de l'attente dans les hôpitaux. Vous ne pouvez pas arriver à votre rendez-vous à 9 h 30 et être consulté à 11 h 30. Et après avoir vu le médecin, vous devez cette fois-ci faire la queue à la pharmacie. Et, puis, c'est quand même dur à avaler que les infirmiers ont égaré les dossiers et que vous devez tout reprendre à zéro.»

Pamita Doyal, 48 ans, commerçant

«Le service dans les hôpitaux est bon. En tout cas, toutes les fois que je m'y suis rendue, j'ai eu la chance de bénéficier de très bons soins. L'hôpital du Nord et aussi celui de Moka, où j'ai récemment été, sont vraiment géniaux. Les infirmiers ont été très sympathiques.»

Sandya Seesahye, 34 ans, commerciale

«Je viens justement de sortir de l'hôpital. J'y avais été admise depuis samedi car je ressentais des douleurs atroces. On m'a fait passer plusieurs tests. Je suis arrivée à l'hôpital à 9 h 30 et c'est à 14 h 15 que j'ai été admise. J'y ai passé trois jours et j'ai reçu de bons traitements. Les infirmières ont vraiment été sympathiques. Et, j'ai aussi constaté qu'elles ont été très patientes avec les personnes âgées.»

Mawheer Jawaher, 37 ans, vendeur

«Le service est 50-50. Par moments, il est bon et par moments, il laisse à désirer. À Rose-Belle, les médecins ont pris soin de ma belle-sœur et j'ai pu constater que le service s'est un peu amélioré. On l'a placée en observation et on lui a fait pluseiurs examens. Donc, je pense que l'on prête un peu plus d'attention à ceux qui viennent. Mais, la longue file d'attente est quelque peu stressante.»

Marie Rosa Revel, 54 ans, garde-malade

«Je pense que le service est mieux maintenant. Les infirmiers et les médecins sont un peu plus gentils. Ils ne nous font pas peur. On se sent rassuré avant d'être opéré. En tout cas, je pense que j'irai à l'hôpital le cœur un peu plus léger maintenant.»

Abdool Al-Misbah, 27 ans, travaille à son compte

«Le service est plutôt correct. Mais, on nous fait attendre pendant trop longtemps. Il est vrai que les infirmiers sont gentils. Toutefois, ce serait bien s'il y avait un peu plus de fauteuils roulants mis à la disposition des patients surtout lorsqu'ils sont admis. Il faut des fois attendre très longtemps avant d'en obtenir.»

Boolaky Vikramsing, 35 ans, travaille à son compte

«Je suis satisfait du service. Il faut aussi dire que ce n'est pas tout le monde qui a le don de faire ce type de travail. Il faut vraiment aimer prendre soin des gens. Et aussi avoir l'estomac solide !»

Rajesh Ramdoss, 49 ans, commerçant

«Le service de l'hôpital est gratuit, alors il ne faut pas trop s'en plaindre. Toutefois, je pense que le gouvernement pourrait construire un autre Cardiac Centre dans le Sud. Ce n'est pas facile pour moi de sortir de Rose-Belle et d'aller à Candos pour les soins de ma maman.»