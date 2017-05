Ile Maurice: Foire - L'Inde aidera les petites et moyennes entreprises mauriciennes

En préparation depuis plusieurs mois, le SME Innovation and Technology Fair a été lancé ce jeudi 11 mai au Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC). Accueillant plus de 90 exposants mauriciens et étrangers, cet évènement s'étalera du 12 au 14 mai au SVICC. L'ouverture officiel a été faite par Kalraj Mishra, ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) indien, en visite à Maurice cette semaine.

Le ministre indien a souligné l'importance capitale des PME pour l'économie indienne. Le secteur contribue en effet à 40 % des exportations totales de la Grande Péninsule. «Nous avons un secteur des PME hautement diversifié et nous souhaitons collaborer avec le gouvernement mauricien pour les aider, notamment au niveau de l'accès à la technologie.»

Son homologue mauricien Sunil Bholah a pour sa part soutenu que cet évènement sera l'occasion pour les entreprises de nouer des contacts avec des fournisseurs tout en explorant les dernières nouveautés en matière de technologie. L'accès à la technologie est l'une des principales contraintes des PME.

Le SME Innovation and Technologie fair est une initiative de la SMEDA en partenariat avec le ministère de l'Activité économique, des entreprises et des coopératives. Plusieurs institutions et associations du privé se sont également jointes à l'évènement dont la Chambre de commerce et d'industrie, l'Association of Mauritian Manufacturers, la Maubank et Mauritius Telecom, entre autres.