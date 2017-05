Ile Maurice: Raffick Goolfee raconte le MMM à Plaine-Verte

Raffick Goolfee est délégué par le comité central du MMM pour s'occuper des régions de Plaine-Verte et de Roche-Bois. Ce n'est pas tout. L'enfant de Plaine-Verte accompagnera également Paul Bérenger partout à travers le pays. Connu comme «enn bhai MMM», il ne se fera pas que des amis. D'ailleurs, confie-t-il, certains voulaient même lui faire la peau. «Enn an mo finn wanted kan lapolis finn aret tou militan... »

Il était prévu qu'il enseigne à une vingtaine de jeunes. Mais lorsqu'il arrive à Plaine-Verte, elles sont quelque 500 personnes à l'attendre. En fait, les curieux voulaient savoir qui était ce fameux monsieur qui voulait donner des cours à leurs enfants. Et c'est ainsi que, petit à petit, le MMM fait son entrée à Plaine-Verte. Tant et si bien qu'à un moment, cette région changera de couleur politique pour afficher fièrement le mauve du MMM.

Cet événement marque le début d'une longue amitié entre Raffick Goolfee et le leader du MMM. Et, dans le même temps, le début des assises du MMM à Plaine-Verte.

Le leader du MMM, poursuit Raffick Goolfee, est rattrapé par les «taper» à l'arrière du cinéma Majestic. Ses amis et lui tentent de les convaincre de l'épargner. Shaffick Jeeroobarkhan est, lui, passé à tabac dans une tabagie, à proximité des Casernes centrales. Ce dernier et Paul Bérenger ont dû recevoir des soins à l'hôpital civil.

C'est en 1969 qu'il fait la connaissance du leader du MMM. Ce dernier et Shaffick Jeeroobarkhan manifestent devant la municipalité de Port-Louis. Pourtant, le gouvernement d'alors avait martelé qu'aucune manifestation ne serait tolérée. Une bagarre finit par éclater. Des gros bras d'un parti politique s'en prennent à Paul Bérenger et à Shaffick Jeeroobarkhan. C'est le sauve-qui-peut général.

