Cameroun: Coton Sport - Le test marocain

Selon les statistiques, Wydad est sur un nuage, toutes compétitions confondues. Quatre victoires consécutives, six sans encaisser de but, sept matchs sans défaite, cinq matchs à domicile avec un score récurrent de 1-0... Le club sait se montrer intéressant collectivement. A domicile, l'équipe emmenée par El Houcine Ammouta veut posséder le ballon.William Jebor, avant-centre de 25 ans (trois buts en champions League), est un des prodiges de ce collectif.

Compliqué de se retrouver dans cet univers pour Paul serge Mvondo Atangana et ses coéquipiers ? Pas du tout. Le coach étale même son instant philosophe : « Les grands hommes ne naissent pas grands, ils le deviennent. Nous n'avons rien à perdre dans cette compétition. Au contraire, cela constitue notre principal argument. Notre challenge est de gagner nos trois matches à domicile », confie-t-il à CT. Considéré comme un petit poucet, à Coton, ce statut permet d'évoluer sans pression. Bloc défensif, un milieu de terrain qui espère faire tourner le ballon et des attaquants présents, Ronald Ngah aura du boulot.

Sa série en cours, c'est cinq matchs sans défaite. Parmi ces succès, Coton Sport de Garoua enregistre une victoire 4-1 contre UMS de Loum au championnat national de football du Cameroun, Ligue 1. Pas forcément une incroyable prouesse si l'on observe le tableau d'ensemble. Dans le groupe D ( Al Ahly d'Egypte et Zanaco Fc de Zambie ) de la Ligue des champions africaine, Coton Sport va défier Wydad Casablanca au Maroc. La rencontre est prévue ce dimanche au stade Mohamed V. Ce qui est embêtant, c'est l'absence de certains éléments clés de Coton dont le gardien de but Simon Omossola. Mais Ronald Ngah, le meilleur buteur du club avec quatre réalisations pourrait jouer les trublions à Casablanca. Les protégés de Minkréo Birwe, entraîneur de Coton, affichent 38% de matchs sans encaisser toutes compétitions confondues. Le score fréquent chez les Cotonculteurs est (1-1) à l'extérieur. L'équipe veut rester sur sa série sans défaite.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.