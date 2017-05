Cameroun: Concours de la police - La course aux places lancée

« Je n'aime pas le désordre, l'incivisme et l'indiscipline. Je voudrais intégrer ce corps pour servir mon pays pour qu'il atteigne l'émergence », confie-t-il. Visiblement, le jeune Camerounais veut plus que tout défendre le triangle national et protéger des citoyens.

Je vais présenter les concours de la police et je ne veux pas attendre la dernière minute », affirme-t-il. Le concours a en effet été lancé le 8 mai et les épreuves écrites sont prévues en septembre prochain.

Petit sac au dos, Sébastien Messi, 23 ans, entre à la préfecture de Yaoundé. L'air serein dans son T-shirt blanc et blue-jeans, le jeune homme semble savoir ce qu'il veut ce mercredi 10 mai. « Je suis là pour me faire délivrer l'attestation de présentation de l'original du diplôme.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.