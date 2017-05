Cameroun: Autoroute-Yaoundé/Douala - Les grèves à répétition impactent négativement l'avancée des travaux

Débutés en octobre 2014, les travaux de construction de la phase 1 de ce projet, environ deux ans après, se situent seulement à 32%, alors que les délais sont consommés de plus de 49%.

Bien malin qui pourrait parier sur le respect de l'échéance de livraison de la première phase du chantier de l'autoroute Yaoundé-Douala, échéance fixée au 13 octobre 2018, tant le déroulement de ces travaux est miné par des grèves à répétition. Selon le pointage fait au 1er novembre 2016 par les équipes techniques du ministère des Travaux publics, le taux d'avancement des travaux est évalué à 32%.

Une performance certes bien meilleure si on la compare au taux du mois de janvier 2016 qui était à 16,5%. Mais comparativement aux délais consommés qui au 1er novembre 2016 sont à 49%, l'on peut conclure qu'on aurait pu mieux faire, si la sérénité régnait toujours dans ce chantier. Dans les détails, la situation des travaux fait état des travaux de terrassement à environ 87% du PK0 au PK 10, les ouvrages hydrauliques réalisés à 95%, les ouvrages d’art à 33,3%, informe-t-on.

Du PK 10 au PK 20, les travaux de terrassement sont à environ 71,4%, les ouvrages hydrauliques à 95%, pendant les ouvrages d’art pointent encore à 0% et les remblais contigus de certains ouvrages étant encore en cours. Pour ce qui est du PK 20 au PK 40, les travaux de terrassement sont réalisés à 5,5%, les ouvrages hydrauliques, quant à eux sont à 26,5%, et les ouvrages d’art à 0%.

Sur la situation des expropriations qui a été à l'origine de nombreux arrêts de travail dans ce chantier, au Mintp, l'on informe que l'emprise est entièrement libérée du PK 0 au PK 40. De même, le rapport d'évaluation de constat des biens mis en cause du PK 40 au PK 60 est déjà transmis au ministère du Cadastre et des affaires foncières pour le décret d'indemnisation. Mais, l'on note encore des difficultés pour ce qui est de la libération des emprises du reste du projet, notamment du PK 40 au PK 100. Il en est de même des emprises des rétablissements de communications et des extensions d'emprises nécessaires aux travaux.

Toujours dans le catalogue des difficultés rencontrées dans cette partie du projet, l'on relève la prise en charge et le remboursement des taxes et droits de douane par l'administration, l'appui du Maître d'ouvrage pour l'installation d'un système de communication radio, le renforcement des moyens de la maîtrise d'œuvre pour qu'elle puisse suivre la forte cadence des travaux en saison sèche. Sans oublier, la lenteur de l'approbation et du paiement des décomptes, l'approbation des prix nouveaux, ainsi que l'appui à la mission de contrôle par plus de personnel du Mintp pour pallier au manque d'effectifs.

Les travaux ont repris dans ce chantier le 4 novembre 2016, après une grève de quatre jours observée par les employés de l'entreprise chinoise Cfhec qui exécute les travaux de construction de cette phase de l'autoroute Yaoundé-Douala.

Ce, à l'issue d'une réunion de crise présidée le 3 novembre par le Mintp, Emmanuel Nganou Djoumessi. Au cours de celle-ci, des recommandations fortes ont été prises afin d'apaiser le climat social dans ce chantier. Notamment, le recensement de toutes les personnes qui interviennent sur ce chantier ; la publication des employés affiliés à la CNPS ; l'affiliation à la CNPS de ceux qui ne le sont pas encore ; la création d'une plateforme de dialogue entre les différentes parties prenantes ; le redressement de la gestion administrative de l'entreprise CFHEC.

Il en est de même de l'accélération du processus de reclassement des employés ; le payement des primes de transport et de non logement ; l'évaluation par les services compétents du Mintp du Plan de gestion environnementale et sociale du projet ; la régularisation et l'authentification des contrats des employés.