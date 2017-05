Congo-Brazzaville: Une opération pour enrayer le phénomène des «bébés noirs» à Brazzaville

Ils opèrent durant la journée, et la nuit aussi. Ils sont armés d'armes blanches, de machettes, et ils ont aussi des armes à feu. Ces enfants agissent souvent sous l'emprise de la drogue.

En avril dernier, le ministre de la Justice, Pierre Mabiala, avait dénoncé la passivité et le manque de dynamisme des officiers de police judiciaire pour lutter contre ce fléau. Par ailleurs, Marna Mankéni, journaliste à l'agence congolaise d'information, avait été interpellé et gardé à vue 24 heures pour avoir amplifié les faits sur le phénomène des « bébés noirs ».

Des badauds ont assisté au lancement de cette opération soutenue par les chefs de quartiers et salué par tous. « Toutes les personnes qui sont mauvaises pour la société congolaise, il faut les éradiquer pour qu'on soit tranquille », assène un homme. « Quand ils ont annoncé l'opération, ça m'a fait plaisir. Parce qu'on peut jamais marcher ici entre 22h et l'aube à cause des "bébés noirs" », témoigne cette femme.

« L'objectif fondamental de cette cérémonie d'aujourd'hui, c'est de permettre à tous les officiers de police judiciaire de la ville de Brazzaville d'éradiquer par tous les moyens le phénomène de "bébés noirs". Nous allons combattre, dès cet instant, les "bébés noirs" et leurs complices, et nous allons les mettre hors d'état de nuire », a-t-il promis.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.