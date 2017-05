Maroc: Plaidoirie à Rabat pour l'institutionnalisation du dialogue social

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, a affirmé que la Fédération Royale… Plus »

Les travaux de cette journée ont été marqués par un programme riche, portant sur plusieurs thèmes, notamment "Le rôle et les modalités du dialogue social", "Mécanismes et institutionnalisation du dialogue social tripartite", "Les défis du dialogue social bipartite" et "Le rôle des conseils économiques et sociaux pour l'accompagnement du dialogue social".

A ce propos, le membre du bureau exécutif de la Confédération démocratique du travail (CDT), Khaled El Houari El Alami, a indiqué que tout régime politique démocratique a besoin de l'harmonisation entre la gestion des affaires publiques et les modèles de production, ajoutant que ces aspects économique et politique sont liés par l'harmonisation du dialogue social.

Intervenant lors d'une séance plénière sous le thème "Mécanismes et institutionnalisation du dialogue social tripartite", ces acteurs ont souligné que l'institutionnalisation du dialogue social impose une nouvelle architecture, impliquant une pratique indépendante et continue.

Des acteurs socioéconomiques ont plaidé pour l'institutionnalisation du dialogue social, qui consolidera davantage la stabilité, le développement et le progrès, mercredi à Rabat, lors du séminaire international sur "Le dialogue social: Expériences comparées et enseignements pour l'avenir".

