Burkina Faso: Gendarmerie de La-Todin - Les pandores ne seront pas exclus de leur bureau

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, a organisé une rencontre… Plus »

Cette rumeur, il l'a apprise à travers des appels téléphoniques de sa hiérarchie, de certains collègues et parents qu'il a vite rassurés. Outre cette précision, le CB dément également cet autre bruit malveillant selon lequel « La brigade de La-Todin ne disposerait que d'une moto pour effectuer les patrouilles et utiliserait ses propres ressources financières pour le ravitaillement en carburant ».

Bientôt des pandores sans bureau fixe à La-Todin à cause d'un différend avec le propriétaire du terrain qui abrite la brigade ? Décoiffant ! Et surtout inadmissible dans le contexte sécuritaire qui est aujourd'hui celui du Burkina Faso. La gendarmerie de La-Todin, depuis son installation dans le village en 1996, est logée dans la propriété d'Amidou Kanazoé, frère du défunt opérateur économique Oumarou Kanazoé.

