Maroc: La peinture ethnologique d'Essaouira présentée à Casablanca

Les cimaises de la galerie B & S art gallery, fraîchement inaugurée à Casablanca, abritent actuellement sa première exposition collective de cinq artistes peintres issus de la cité des Alizés sur le thème «Peinture ethnologique d'Essaouira».

Cette exposition, dont le vernissage a eu lieu le 4 mai courant, se poursuit jusqu'au 4 juin, mettant en lumière à la fois des tableaux, des sculptures, des installations des artistes Il s'agit de Mohammed Tabal, Abdellah Elatrach, AbderrahimTrifis, feue Benhila Regraguiaet Youssef Aït Tazarin.

Le dénominateur commun entre ces artistes, en plus de leur appartenance à la même ville, c'est qu'ils célèbrent, chacun à sa manière, un imaginaire social et traditionnel empreint de spiritualité et enraciné dans l'espace et le temps. Couleurs exaltantes, formes singulières (humaines et animales), références à des mythes oubliés, à des rites ésotériques afro-berbères, fantasmagories et mouvements ludiques défrayent le discours, dans des compositions époustouflantes.

Un beau catalogue est édité à cette occasion, traçant le parcours de chaque artiste. Au-delà des catégorisations esthétiques, ce cadre de travail mettra en valeur les échanges et les négociations entre ces différents artistes qui président à la création et à son devenir.

On a même le sentiment que les conditions de formation de ces artistes tiennent lieu dans la diversité de références de par les différents points de vue qu'ils abordent. L'événement tend à unir toutes les pièces de ces créations et peut-être même celles de l'enseignement auquel est affilié chacun de ces artistes.

Il faut dire que cette exposition constitue une expérience limite de la perception de l'art contemporain made in Essaouira comme territoire symbolique et comme langage compatible avec la thématique choisie. Les œuvres des cinq artistes réunis par Boubker Kadiri contribuent à cette réflexion par des formes qui, tout en échappant à sa représentation, tentent de donner à l'art contemporain une nouvelle identité.

Il s'agit ici cependant d'accorder dans notre approche de l'art contemporain une place nouvelle à la diversité, de manifester toute la complexité de l'œuvre en revendiquant son sens caché.

La perspective, ici, des artistes présentés à la galerie B & S art gallery pour cet évènement communautaire, serait de favoriser l'émergence d'une approche d'avant-garde dont le fil conducteur serait la diversité des talents rejoignant une même vision.

Ces artistes souiris tentent ainsi un engagement sans concession dans un média toujours revisité. Au-delà d'un historique contraignant, leur volonté est tout à fait libertaire vis-à-vis de l'utilisation des couleurs et de l'organisation de la production des expériences visuelles abordées.

Certes, ici, chaque toile a son propre caractère, son propre message. Dans ces peintures et sculptures très originales, peu importe la technique employée et les outils utilisés, l'essentiel est le résultat obtenu, de quoi déloger les regards même les plus blasés.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la liberté se manifeste chez nos artistes par un traitement particulier avec une bonne dose de créativité tout à fait contemporaine. C'est d'ailleurs le principe et le défi de cet événement artistique.

Le parti-pris de cette exposition consiste à laisser le spectateur se départir de tout a priori, pour que le regard devienne sensible à l'extrême, s'attardant tout autant sur le travail de chaque artiste et finalement approfondir son propre rapport à l'imaginaire - reflet d'une identité libre, réceptive à l'infini.