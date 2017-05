Afrique du Nord: Le jeu de go perdant de l'Algérie pour contrer la diplomatie marocaine

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, a affirmé que la Fédération Royale… Plus »

Ce qui est aux antipodes de la visite d'Akila Saleh au Maroc qui constitue, selon Ajlaoui, un message adressé à une Algérie qui se permet de s'ingérer de plus en plus dans les affaires intérieures de la Libye ; le président du Parlement libyen estimant que Rabat peut jouer un rôle prépondérant dans le dossier.

Et d'ajouter : «Par conséquent, nous avertissons des conséquences de ce dépassement et de cette violation flagrante de la souveraineté de la Libye».

« Nous avons vu le ministre algérien des Affaires étrangères effectuer une tournée dans les villes du sud libyen sans autorisation préalable comme s'il s'agissait d'une wilaya algérienne. Nous l'avons vu également s'entretenir avec des personnalités qui éprouvent de l'hostilité et de la haine envers le peuple libyen », a martelé la commission de défense et de sécurité nationale du Parlement de Tobrouk dans un communiqué de presse.

Mais le plus important ne réside pas, selon lui, dans la relation entre Rabat et Alger. Il réside essentiellement dans la rivalité entre l'Egypte et l'Algérie.

D'après Moussaoui Ajlaoui, chercheur à l'Institut de recherches africaines à l'Université Mohammed V Agdal, Alger, a toujours œuvré pour que le Maroc n'ait aucun rôle dans la crise libyenne. Il a rappelé dans ce sens que durant les négociations qui ont eu lieu à Skhirat, les Algériens ont fait des mains et des pieds pour perturber le cours des évènements en invitant des partis et des associations à se réunir chez-eux.

Certains observateurs ont estimé que par ses agissements et manœuvres dilatoires, l'Algérie cherche à marginaliser le Maroc et à l'empêcher de continuer à jour un rôle de premier plan dans la crise libyenne.

C'est à un véritable jeu de go que la diplomatie algérienne se livre ces derniers jours à propos de la crise libyenne. Son objectif : écarter le Maroc du dossier ou, du moins, réduire l'impact de son empreinte sur un dossier auquel l'Accord de Skhirat a donné un nouvel et irréversible allant.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.