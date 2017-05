Maroc: Entretiens maroco-espagnols sur la régionalisation et la décentralisation

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, a affirmé que la Fédération Royale… Plus »

Selon la même source, cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation des liens entre les deux pays, a été l'occasion, pour les deux parties, de mettre en exergue les relations distinguées liant le Maroc et l'Espagne et qui ne cessent de se renforcer au fil des années.

Au cours de cette rencontre, il a briefé la délégation espagnole sur l'expérience marocaine en matière de régionalisation avancée et de décentralisation, un processus que le Maroc a engagé en vue d'optimiser l'efficacité de l'administration décentralisée et de mettre en place des politiques publiques intégrées et coordonnées, mises au point conformément aux besoins ressentis aux niveaux régional, provincial et local, indique un communiqué du ministère délégué.

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader, a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec les maires de différentes villes espagnoles, axés sur la coopération bilatérale en matière de régionalisation et de décentralisation administrative.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.