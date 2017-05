Centrafrique: La justice et la paix maintenant

La République centrafricaine est encore fragile et un travail de reconstruction de l'État est nécessaire. La protection des civils, le désarmement des groupes armés, le renforcement du système judiciaire national et de l'état de droit, ainsi que le redressement économique et social sont autant de défis considérables à relever.

Viols, homicides... la République centrafricaine est, depuis le conflit armé de 2012-2013, le théâtre de graves violations des droits humains. Les auteurs de ces crimes, souvent issus des groupes armées anti balaka et de l´ex-Séléka, sont toujours en liberté. Amnesty international et des organisations de la société civile centrafricaine lancent ce 11 mai une campagne pour mettre fin à l'impunité.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.