Guinée: Accident de la circulation - Communiqué du gouvernement

Les Syndicats et Patronats des transports, les Services publics ainsi que la Société civile seront conviés à cette importante rencontre dont la date et le lieu leur seront communiqués ultérieurement.

- Le rôle et le comportement des agents et officiers de la Sécurité routière;

Au regard de cette situation, le Gouvernement informe la population de sa détermination à lutter contre toutes les formes d'abus et d'imprudence sur nos routes et pistes à travers l'implication responsable de toutes les couches de la Nation.

Le Gouvernement est fortement préoccupé par les causes lointaines et rapprochées de ces tragédies récurrentes sur l'ensemble du territoire national.

Le Gouvernement a déclaré la journée du vendredi 12 mai 2017, journée de deuil national et demande à l'ensemble des autorités religieuses de consacrer cette journée à la prière et au recueillement pour le repos de l'âme de toutes les victimes.

