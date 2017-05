Ile Maurice: Affaire Euroloan - La SBM réclame Rs 100 M à La Sentinelle

La State Bank of Mauritius (SBM) réclame des dommages de Rs 100 millions conjointement et solidairement à La Sentinelle, à Nad Sivaramen, directeur des publications de La Sentinelle, et à Axcel Chenney, journaliste. Cette institution bancaire veut aussi que la Cour suprême émette un ordre d'injonction perpétuelle interdisant aux défendeurs de publier ou de distribuer des documents bancaires par rapport au prêt en euros accordé au ministre Vishnu Lutchmeenaraidoo.

La plainte a été servie aux défendeurs mercredi. La Banque de Maurice (BoM) est mise en cause comme codéfendeur.

La SBM n'apprécie pas que l'express ait, dans son édition du 6 avril, publié un article concernant le prêt en euros accordé à Vishnu Lutchmeenaraidoo, alors ministre des Finances, intitulé «Non-lieu pour Lutchmeenaraidoo : Le prêt en euros reste suspect». L'institution bancaire reproche au quotidien d'avoir informé ses lecteurs qu'il est en possession d'un dossier bancaire complet concernant cet emprunt.

Dans sa plainte, la SBM reproche à l'express d'avoir publié un document émanant de son Credit Committee, qui est confidentiel. Selon l'article en question, indique la banque, l'express est en possession de plusieurs documents bancaires jugés confidentiels.

La plaignante considère qu'il y a eu fuite de documents bancaires. Ce qui constitue une infraction à l'article 64 de la Banking Act, déplore-t-elle.

Et de faire ressortir que l'express a publié illégalement les documents contenant des informations confidentielles banque-client. D'où la réclamation de dommages de Rs 100 millions.

La SBM estime que la publication «illégale» de ces documents par les défendeurs n'est pas dans l'intérêt du public.

De souligner que cela portera préjudice à des gens s'ils continuent à les publier. La banque rappelle qu'elle avait réclamé un ordre intérimaire le 6 avril pour museler l'express. Demande qui n'a pas été agréée.

L'affaire sera appelée en Cour suprême le 15 juin. La SBM a retenu les services de Me Rishi Pursem, Senior Counsel, et de Me Sivakumaren Mardemootoo, avoué.